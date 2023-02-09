Tuzak bugün var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Tuzak yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Tuzak dizisi var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Tuzak yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Tuzak neden yok? merak etti. Peki, Tuzak dizisi bitti mi, final mi? Tuzak dizisi ara mı verdi? Tuzak dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Tuzak yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Tuzakneden yok?

TUZAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 9 Şubat 2023 Perşembe TV8 yayın akışında Tuzak dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. TV8'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

TUZAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer almaktadır.