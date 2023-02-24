Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Tuzak bugün var mı, yok mu? 24 Şubat Tuzak bu akşam yayınlanacak mı? Tuzak ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TV8'in yayın akışında Tuzak dizisini göremeyen kullanıcılar, Tuzak yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Tuzak bugün var mı, yok mu? 24 Şubat Tuzak bu akşam yayınlanacak mı? Tuzak ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

TUZAK BUGÜN VAR MI?

Tuzak dizisi Tv8 resmi internet sitesinde yer almakta olan yayın akışı bilgisine göre uzun bir aradan sonra tekrar izleyicileri ile buluşacak. Buna göre bu akşamSaat 20:00'da Tuzak dizisi yeni bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.