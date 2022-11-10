TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Ayşe geliyor. Peki, Tuzak Ayşe kimdir? Tuzak Ayşe gerçekte kim, ismi nedir? Naz Göktan kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

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Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Ayşe kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Ayşe gerçekte kim, ismi nedir? Naz Göktan kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Ayşe kimdir?

TUZAK AYŞE KİMDİR? AYŞE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Ayşe karakterini "Naz Göktan" canlandırmaktadır.

NAZ GÖKTAN KİMDİR?

Naz Göktan 1990 Ankara doğumludur. 32 yaşında olan Naz Göktan, tiyatro, film ve dizi oyuncusudur. Naz Göktan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur. Naz Göktan dizi alanında ilk olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almıştır. Şimdilerde ise Tuzak dizisinde Ayşe karakterini canlandırmaktadır.