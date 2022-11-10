Tuzak Ali kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Ali gerçekte kim, ismi nedir? Onur Durmaz kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Ali geliyor. Peki, Tuzak Ali kimdir? Ali kimdir? Tuzak Ali gerçekte kim, ismi nedir? Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Ali karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak Gülce Komiser kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Gülce Başkomiser gerçekte kim, ismi nedir? Yağmur Özbasmacı kaç yaşında, nereli?

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Ali kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Aligerçekte kim, ismi nedir? Onur Durmaz kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Ali kimdir?

TUZAK ALİ KİMDİR? ALİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Ali karakterini "Onur Durmaz" canlandırmaktadır.

ONUR DURMAZ KİMDİR?

Onur Durmaz (d. 13 Haziran 1991, Kocaeli) Türk sinema, dizi oyuncusudur.

Onur Durmaz, 13 Haziran 1991 yılında Kocaeli'de doğdu. Daha çocukken ailesiyle tekrar İzmir'e taşındı. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve müzik ile iç içe büyüdü. Üniversite eğitimini Viyana Konservatuvarında tamamlayıp 2014 yılında Türkiye'ye döndü. En büyük çıkışını Yargı dizisindeki Engin Tilmen karakteriyle yaptı.