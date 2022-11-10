Tuzak 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Tuzak 5. bölüm fragmanı izle! Tuzak yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Tuzak dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Tuzak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzak 5. fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı izle! Tuzak 5. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tuzak yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Tuzak dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tuzak konusu nedir? Tuzak 5. Fragmanı nasıl izlenir! Tuzak oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TUZAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuzak son bölümde; itibarını korumaya çalışan Demir, üstüne kalan skandal ile alt üst olur. Şimdi itibarını bir kenara bırakıp, hapse girmemek için yollar aramalıdır.

Demir bunun için Umut'a gider ve durumu çözmesini ister. Umut ve kardeşleri, Demir'in psikolojik olarak daha da korkması için önemli adımlar atar.

Demir'in kaybolan vicdanının yeniden ortaya çıkmasını, korkularını harlayarak sağlayan Umut, onu adeta avucunun içine alacaktır.

Umut, ailesi ve kendi için kurduğu güzel günlerin hayaline ulaşmaya yakın olduğunu düşünür. Gümüşaylar günden güne yok olurken, ailesi ile ilgili öğrendiği sır dolu geçmiş Umut'u adeta yıkar.

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzak dizisinde çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay'ın intikam hikayesi anlatılıyor.

Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğu karıştığı bu dünyada ortak bir amaç için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay'ın hiç de sandıkları gibi bir bağları olmadığını keşfederken, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini zanneden Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmana karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını izleyeceğiz…

TUZAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzak her Çarşamba saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

TUZAK 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tuzak 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. İşte yeni bölüm fragmanı ...