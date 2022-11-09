Tuzak 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?
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Ekranların beğenilen dizisi Tuzak bugün 4. bölümü ile TV8'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 5. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Tuzak 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak? Tuzak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak?
Tuzak her Çarşamba saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Tuzak 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Yağız Can Konyalı
İlayda Çevik
Onur Durmaz
Naz Göktan
Eylül Su Sapan
Emir Benderlioğlu
Gamze Süner Atay
Lesli Karavil
İbrahim Şahin