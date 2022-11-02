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Tuzak 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak?

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Tuzak 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Tuzak bugün 3. bölümü ile TV8'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Tuzak 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak? Tuzak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

02 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı02 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı
01 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı01 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı
Tuzak canlı izle! 2 Kasım TV8 Tuzak 3. bölüm canlı izle! Tuzak son bölümde neler oldu? TV8 canlı izle!Tuzak canlı izle! 2 Kasım TV8 Tuzak 3. bölüm canlı izle! Tuzak son bölümde neler oldu? TV8 canlı izle!

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak?

Tuzak her Çarşamba saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

Tuzak 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

TUZAK 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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