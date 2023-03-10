Tuzak 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

Ekranların beğenilen dizisi Tuzak bugün 19. bölümü ile TV8'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 20. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Tuzak 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak? Tuzak yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Tuzak yeni bölümde neler olacak?

TUZAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzak her Cuma saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

TUZAK 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tuzak 19. bölümünün ardından 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından yeni fragman Youtube'da yayınlanacaktır.

TUZAK KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin