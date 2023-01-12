Tuzak 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzak 13.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Tuzak dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzak 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 13. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Tuzak dizisinin 13.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Tuzak dizisinin konusu nedir? 13.Fragmanı nasıl izlenir! Tuzak dizisinin oyuncuları kimlerdir? Tuzak dizisinde son bölümünde neler oldu? Detaylar haberimizde…

TUZAK KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

TUZAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut ve Ceren, Gu¨lce'nin hamlesine ragˆmen hem kendi mutlulukları, hem de planın devamlılıgˆını sagˆlamak ic¸in mu¨cadele ederler. Umut, dıs¸arda oldugˆu gibi ic¸erde de ekibi yo¨nlendirmeye devam eder. Gu¨lce, Ceren'i sorguya tutarken is¸ine duygularını karıs¸tırır ve C¸ınar'la olan gec¸mis¸lerine dair ilk defa konus¸ur. Ceren, Umut'un merhametinden; Umut'ta, Ceren'in gu¨cu¨nden gu¨c¸ kazanarak akıl oyunlarını su¨rdu¨ru¨rler. Demir (Talat Bulut), C¸ınar'ın Umut oldugˆunu du¨s¸u¨nerek C¸ınar Yılmaz'ı avukatlık ve s¸irket go¨revlerinden alır. Umut, Demir'e kars¸ı manipu¨lasyonlarını su¨rdu¨rse de ko¨s¸eye sıkıs¸tıgˆının farkındadır. Digˆer yandan da bu¨tu¨n ekip Umut'u kurtarmanın yollarını ararken; Mahir (Emir Benderliogˆlu), bildigˆini okur ve canını ortaya koyarak hic¸ olmadıgˆı kadar riskli bir tuzak hazırlar. Egˆer bu tuzak bas¸arısız olursa hic¸ beklenmedik sonuc¸lar dogˆuracaktır!

TUZAK DİZİSİNDE KİMLER ROL ALIYOR?

Ekranların sevilen dizisi Tuzak yayınladığı her bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisin topluyor. Dizininoyuncu kadrosunda ise birebirden değerli isimler rol alıyor. Dizide rol alan isimler şu şekilde:

Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin rol alıyor.

TUZAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Tuzak dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara izleyicileriyle buluşuyor.

TUZAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Tv8 ekranlarına her hafta izleyicisiyle buluşan Tuzak dizisi yayınladığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin son bölümü olan 12.bölümün ardından izleyiciler Tuzak 13 bölüm fragmanının yayınlanacağı tarihi bir süredir merak ediyordu. Beklenen fragman geldi. İşte Tuzak dizisinin çok konuşulan 13. bölüm fragmanı!