Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ve en sığ gölü olan Tuz Gölü, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Tuz Gölü'nde yürüyüş yapmak, tuzdan yapılan sağlık ürünlerini denemek ve eşsiz manzarayı izlemek için her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist gölü ziyaret ediyor.

Tuz Gölü'nde yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

AKSARAY - Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde bulunan ve yüzölçümü bakımından Türkiye'nin 2'inci büyük ve en sığ gölü olan Tuz Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte sahilleri aratmıyor. Kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak için çıplak ayakla Tuz Gölü'nde yürürken, kimisi de şişelere tuz doldurarak eklem ağrıları için evine götürüyor.

Son yıllarda adeta yürüme turizmini yaşatan Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde karayoluna sıfır noktada bulunan Tuz Gölü adeta tatil beldelerindeki sahil kenarlarını aratmıyor. Plaj havasında Tuz Gölü'nde yürüyüş yapan ziyaretçilerin kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak için çıplak ayakla Tuz Gölü'nde yürürken, kimisi de şişelere tuz doldurarak eklem arıları için evine götürüyor. Manzara ve doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler bölgede oluşturulan tesiste de tuz ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını giderebiliyor. Dünyanın tuz oranı en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık yaklaşık 2 milyon ton tuz hasadı yapılıyor. Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken, ilginin artmasıyla bölgede Tuz Gölü turizmi canlandı. Tuz Gölü'ndeki tuzdan yapılan sağlık ürünleri ve hediyelik eşyalar ise girişte bulunan tesiste ziyaretçilere sunuluyor. Özellikle havaların ısınması ile birlikte her gün yüzlerce yerli yabancı turist Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasını izlemek ve şifalı olduğuna inanılan tuzlu suda çıplak ayakla yürüyebilmek için Tuz Gölü'ne geliyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü eşsiz manzarasıyla ziyaretçilirine eşsiz bir görsel sunuyor. Küçük çocuklar tuzlu suda oyunlar oynarken, aileler ise Tuz Gölü'nde fotoğraf çektiriyor.

"Tuz Gölü ülkemizin eşsiz doğa harikalarından bir yeri"

İstanbul'dan gelirken Tuz Gölünü ziyaret ettiğini belirten Metin Şahin (50), "Gezme amacıyla geldik, merak ettik. Ülkemizin güzel yerlerini ziyaret etmek amacıyla. Geziyoruz, ülkemizin güzel yerlerini, görülmesi gereken yerleri buralar. Biz de geldik ve gördük. Çok güzel gerçekten. Herkese de tavsiye ederiz, gelsinler görsünler. Memleketimizin ne kadar güzel olduğunu. Tuz Gölü ülkemizin eşsiz doğa harikalarından bir yeri" dedi.

Eklem ağrıları için şişeyle tuz götürdü

Ailesiyle birlikte Tuz Gölü'ne ağrılarına şifa bulmak için gelen Ali Şahin (51), "Bunu eklem ağları için kullanacağım. Bir deneyeceğim. Daha önce kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Şifasını bulursak yine tekrar gelip buradan tuz götürmeyi düşünüyoruz. Çok güzel, yani burası bulunmadık bir nimet ülkemiz için" diye konuştu.

Tuz Gölü'nü çok iyi bulduklarını anlatan Ramazan Polat (29), "Ayaklarımızı soktuk. Tuz Gölü Türkiye'nin eşsiz bir doğa harikası" şeklinde konuştu. Eşi Bahar Polat ise "Çok güzel görünüyor, gerçekten de eşsiz bir güzelliği var. Birçok hastalığa da iyi geldiği duymuştum daha önceden egzama gibi. Harika buldum. Güzel fotoğraflar çekindik eşim ve çocuğumla" ifadelerini kullandı.

İsmail Sayık (45), "Doğa harikası bir yer olduğu ve çocukların görmesi için geldim. Güzel, doğa harikası bir yer" derken, Hacı Erdoğan ise "Gayet güzel. Ama çok sıcak. Sıcaklık çekilmiyor. Ayaklarımızı koyduk. Şifa bulursak amenna, onun için geldik. Güzel manzarası var, baksana on numara. Şu birde pembeleşen yere gidebilseydik iyi olacaktı ama oraya kadar gidemedik" dedi.