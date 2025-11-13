Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın takipçileri, hem yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merakla bekliyor hem de doğru yanıtı kendi imkanlarıyla araştırıyor. Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü "üç renkli kedi" olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

Yeni bölümdeki sorular, ekran karşısındaki izleyicilerde büyük bir merak oluşturuyor. Yarışmacının vereceği tepki ve seçtiği cevap, izleyenler için büyük bir heyecan unsuru haline geliyor. Aynı zamanda izleyiciler de aktif olarak cevap bulma çabasına giriyor ve bilgiyle eğlenceyi birleştiren bu yarışmada kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor. Peki, Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü "üç renkli kedi" olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

TÜYLERİNİN BASKIN OLARAK BEYAZ, SİYAH VE TURUNCU RENKTE DESENLERE SAHİP OLMASINDAN ÖTÜRÜ "ÜÇ RENKLİ KEDİ" OLARAK DA BİLİNEN VE "CALİCO" OLARAK ADLANDIRILAN KEDİLERLE ALAKALI HANGİ BİLGİ DOĞRUDUR?

A: Hepsi dişidir

B: Hepsi erkektir

C: Her 3000'de biri dişidir

D: Her 3000'de biri erkektir

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 TL,

• 7. soru 50.000 TL değerinde.

Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alır. Yarışmadan çekilme durumunda ise, son doğru cevaplanan sorunun karşılığındaki para ödülü kazanılır.

