TÜYAP bu yıl da birçok farklı stantta okuyucuları ile buluşacak. Kitaplar ve yazarları, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda bir araya geliyor. Peki, TÜYAP ne zaman ve nerede yapılacak. Peki, TÜYAP kitap fuarı nerede? TÜYAP kitap fuarı ne zaman? TÜYAP'IN açılımı nedir? TÜYAP kitap fuarı kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TÜYAP kitap fuarı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kitap okumayı seven birçok kişiyi ve yazarları bir araya toplayan fuara vatandaşların ilgisi büyük. Peki TÜYAP kitap fuarı nerede? TÜYAP kitap fuarı ne zaman? TÜYAP'IN açılımı nedir? TÜYAP kitap fuarı kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde...

TÜYAP KİTAP FUARI NEDİR?

TÜYAP otuz dokuz yıldır düzenleniyor. İstanbul Kitap Fuarı, ağırladığı yarım milyona yakın ziyaretçisi ile her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Alanında en köklü ve rakipsiz aynı zamanda Avrupa'nın okura ulaşan en büyük fuarı olma özelliğine sahip TÜYAP Kitap Fuarı 2 yıl aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açıyor.

TÜYAP KİTAP FUARINE ZAMAN?

Bu yıl 39. kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın (TÜYAP) ziyaretçilerini bekliyor. Buna göre; TÜYAP bu yıl 3-11 Aralık 2022 tarihleri arasında açık olacak.

TÜYAP KİTAP FUARI KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında; Sanat Fuarı ise hafta içi 11.00-19.00, hafta sonu 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?

TÜYAP Kitap Fuarı Beylikdüzü'nde bulunmaktadır. Kitap fuarına Metrobüs ile gidilebilmektedir. Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşılabilir.

TÜYAP'IN AÇILIMI NEDİR?

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) Türkiye merkezli fuar organizasyonu şirketidir.