Otuz dokuz yıldır düzenlenen İstanbul Tüyap Kitap Fuarı ne zaman? Sorusu ile birlikte Tüyap Kitap Fuarının tarihleri merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen sorular arasında Tüyap Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? Sorusu da yer alıyor. Peki, Tüyap Kitap Fuarı ne zaman? Tüyap Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? Tüyap Kitap Fuarı'na metrobüs ile nasıl gidilir?

Tüyap Kitap Fuarını ziyaret etmek isteyen birçok kişi, Tüyap Kitap Fuarı ne zaman? Sorusu ile birlikte Tüyap Kitap Fuarının tarihlerini arama motorları üzerinde araştırıyor. Tüyap Kitap Fuarını ziyaret etmek isteyenlerin merak ettiği bir diğer soru ise Tüyap Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? Sorusu oluyor. Tüyap Kitap Fuarı'na ulaşım yolları da merak ediliyor. Peki, Tüyap Kitap Fuarı ne zaman? Tüyap Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? Tüyap Kitap Fuarı'na metrobüs ile nasıl gidilir?

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?

Bu yıl 39. Kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 03 - 11 Aralık 2022 arasında Tüyap'da gerçekleştirilecek. Birçok farklı stantta okuyucuları ile buluşan kitaplar ve yazarları, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında bir araya geliyor.

TÜYAP KİTAP FUARI'NA NASIL GİDİLİR?

Tüyap kitap fuarı bu yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi açık adresi ile aşağıdaki gibidir.

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

TÜYAP KİTAP FUARI'NA METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

TÜYAP KİTAP FUARI'NA ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.