Tuy Palovi tarifi! MasterChef Tuy Palovi nasıl yapılır? (Özbek Toy Pilavı)

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tuy Palovi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tuy Palovi hazırladı. Peki, Tuy Palovi nedir? Tuy Palovi nasıl yapılır? Tuy Palovi nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tuy Palovi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tuy Palovi nasıl yapılır? Tuy Palovi nedir? Tuy Palovi nasıl yapılır, Tuy Palovi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tuy Palovi yapıldı, evde klasik Tuy Palovi yapıldı! İşte en güzel Tuy Palovi!

TUY PALOVİ TARİFİ!

500 gr doğranmış dana eti

400 gr havuç, soyulmuş ve doğranmış

2 büyük soğan, soyulmuş ve doğranmış

100 ml tohum yağı

2 baş sarımsak

600 ml su

150 gr kurutulmuş nohut (8 saat suda bekletilmiş)

100 gr kuru üzüm

450 gr Riso Scotti Yasemin pirinci

1 yemek kaşığı kişniş tozu

2 yemek kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı kimyon tohumu

Tuz

YAPILIŞI

Kuru üzümleri bir kaseye koyun ve üzerini ılık suyla kaplayın. Pirinçleri suyu berraklaşana kadar yıkayın. Bunları boşaltın ve bir kenara koyun. Yağı bir tavada ısıtın (wok daha iyi olur); eti ekleyin ve kızartın; soğan ekleyin ve kahverengi olana kadar pişirin; havuçları ekleyin ve 5 dakika pişirmeye devam edin. Artık malzemelerin karıştırılmasına gerek yok, katman katman eklenmesi gerekiyor. 600 ml su ve ıslatılmış nohutları dökün. Suyu kaynatın, ateşi kısın ve sarımsak başlarını ekleyin, dişleri ayırmadan sadece dış kabuğunu çıkarın; Kapağı kapalı olarak 50 dakika pişirin. Kuru üzümleri ekleyin ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin; zerdeçal, kimyon, kişniş ve tuzu ekleyin. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Sarımsak başlarını çıkarın, pirinci ekleyin ve üzerini suyla kaplayın. Kaynatın. Ateşi en aza indirin ve pirinç pişene kadar (yaklaşık 5 dakika) pişirin. Servis yapmadan önce pirinci yavaşça karıştırın.