Araç muayene istasyonu olan Tüvtürk araç sahiplerinin sıklıkla uğradığı yerdir. Araç kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biri ise Tüvtürk kredi kartı geçiyor mu? Araçlarını muayene ettirmek isteyen araç sahiplerinin merak konusu Tüvtürk kredi kartı geçiyor mu? Tüvtürk ödeme yöntemleri ne? Tüvtürk nedir?

Araç sahipleri araçlarının muayenesini yaptırmak için Tüvtürk araç muayene istasyonuna gidiyor ve araç sahiplerinin araştırdığı sorulardan biri ise Tüvtürk kredi kartı geçiyor mu? Sorusu oluyor. Araç sahipleri arama motorlarında sıklıkla Tüvtürk ödeme yöntemleri ne? Sorusu ile araştırma yapıyor. Peki, Tüvtürk kredi kartı geçiyor mu? Tüvtürk ödeme yöntemleri ne? Tüvtürk nedir?

TÜVTÜRK KREDİ KARTI GEÇİYOR MU?

Tüvtürk, aracını muayene ettirmek isteyen araç sahiplerinin sıklıkla gittiği yer olması nedeniyel araç sahipleri Tüvtürk ödeme yöntemlerini de araştırıyor. Tüvtürk eskiden sadece nakit para ile ödeme alıyordu. Şimdi ise Tüvtürk'te kredi kartı ile ödeme sistemi geldi. Tüvtürk'e araçlarını muayene ettiren araç sahipleri ödemesini kredi kartı ile yapabilecek. 15 Ocak 2021 tarihinden beri Tüvtürk araç sahiplerine kredi kartı ile ödeme imkanı sunuyor. Temassız şekilde hızlı ve kolayca gerçekleştirilebilen ödemelerin yanında nakit ödeme sistemi de devam etmekte.

TÜVTÜRK NEDİR?

TÜVtürk , Alman TÜV Süd , Doğuş Holding ve inşaat şirketi Akfen'in ortak girişimidir . Şirket, Türk Hükümeti'nin 20 Aralık 1996 tarihli 96/96/EC'de tanımlanan araç güvenliğine ilişkin AB düzenlemesini uygulamaya karar vermesinin ardından 2007 yılında kuruldu. Bir ihale sürecinin ardından yeni şirket, periyodik araç için 20 yıllık tekel ihalesini kazandı. 2009'dan itibaren Türkiye'de denetimler. Sözleşme gereği, TÜVtürk yüzlerce yeni muayene istasyonu inşa etti - 2017 yılına kadar 207 sabit ve 16 mobil istasyona ulaştı ve 3500 çalışanın yılda 14 milyon muayeneden (8 milyon aracın ana muayeneleri dahil) sorumlu olduğu bir noktaya ulaştı. Muayene yönetmeliklerinde değişiklik oldukça keskindi - ilk yıl, örneğin ön camdaki çizikler gibi düzenlemeler 2013 yılına kadar kolaylaştırılmış olmasına rağmen, araçların yüzde 47'si ilk muayeneyi geçemedi. Anadolu hinterlandında kırsal sokaklarda hasarlar çok yaygındı . Yeni teftiş planının tanıtımına kapsamlı bir propaganda kampanyası eşlik etti ve Alman Türkleri ile bağlantılar aracılığıyla nüfusun teftişlerin çok daha ayrıntılı ancak geçirilebilir hale geleceğini daha iyi anlaması umuluyordu, bu nedenle şirketin adı sanki teftiş edilmiş gibi oldu. bir "TÜV" yan kuruluşudur. Aslında TÜVturk, tıpkı Alman modeli gibi, bir kuzey ve bir güney şubesinde düzenlenmiştir - TÜVturk Kuzey Taşıt Muayeneleri Yapım Ve İşletim (kuzey) ve TÜVturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve işletim (güney), her ikisi de İstanbul merkezlidir.