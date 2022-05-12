Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay dizileri ve filmleri! Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Haberler.com) - Tuvana Türkay kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çekimleri İstanbul'da olan Ağır Romantik filmi Show TV ekranlarında yayınlandı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken romantik türündeki filmin Aslı'sı merak konusu oldu. Aslı karakterine can veren Tuvana Türkay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur.

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

Rol Aldığı Filmler

2013 Eksik Sayfalar Ayşegül

2015 En Güzeli Gizem

2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın

2015 Bizans Oyunları (Geym of Bizans) Ayçörek Hatun

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye

2016 Sen Sağ Ben Selamet Doğa

2017 Olanlar Oldu Aslı

2017 Bir Nefes Yeter Nefes

2020 Ağır Romantik Aslı Egeli

Rol Aldığı Diziler

2009 Ayrılık Kevok

2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan

2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu

2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar

2016 Oyunbozan Ece

2017 Deli Gönül Fatmanur

2017-2018 Kızlarım İçin Kumru

2019-2020 Yasak Elma Leyla Çelebi

2021 Kağıt EvAzra

Haberler.com - Gündem