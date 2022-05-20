Tuvana Türkay kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? - Haberler

Tuvana Türkay kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir?
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Afara program konukları kimlerdir merak edildi. Bugünkü konuklardan birisi Tuvana Türkay oldu. Bunun ardından izleyiciler, Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? merak etti. İşte ayrıntılar...
20-21 Mayıs Afara programı konuklarından olan Tuvana Türkay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tuvana Türkay kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
Tuvana Türkay (d. 3 Ekim 1990, Üsküdar, İstanbul, Türkiye), Türk oyuncu ve şarkıcı.
Tuvana Türkay 20-21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.
Yaşamı
Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını cover'ladı. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.
Diskografi
Single'ları
- "Yalan De" (2019)
- "Ah Aşk" (2021)
- "Geceler" (2022)
Kitapları
- İkimiz de Beni Seviyoruz, Artemis Yayınları (2020)
Filmografisi
Sinema
- 2013 : Eksik Sayfalar : Ayşegül : Başrol oyuncusu
- 2015 : En Güzeli : Gizem : Başrol oyuncusu
- 2015 : Güvercin Uçuverdi : Sema Taşkın : Başrol oyuncusu
- 2015 : Bizans Oyunları: Geym of Bizans : Ayçörek Hatun : Başrol oyuncusu
- 2016 : Somuncu Baba Aşkın Sırrı : Necmiye : Başrol oyuncusu
- 2016 : Sen Sağ Ben Selamet : Doğa : Başrol oyuncusu
- 2017 : Olanlar Oldu : Aslı : Başrol oyuncusu
- 2017 : Bir Nefes Yeter : Nefes : Başrol oyuncusu
- 2020 : Ağır Romantik : Aslı Egeli : Başrol oyuncusu
Televizyon
- 2009-2010 : Ayrılık : Kevok : Başrol oyuncusu
- 2010 : Nakş-ı Dil Sultan : Nakş-ı Dil Sultan : Başrol oyuncusu
- 2010-2012 : Yer Gök Aşk : Bade Palalı Hancıoğlu : Başrol oyuncusu
- 2014-2015 : Kara Para Aşk : Bahar Çınar : Başrol oyuncusu
- 2016 : Oyunbozan : Ece : Başrol oyuncusu
- 2017 : Deli Gönül : Fatmanur : Başrol oyuncusu
- 2017-2018 : Kızlarım İçin : Kumru : Başrol oyuncusu
- 2019-2020 : Yasak Elma : Ayşe/Leyla : Yardımcı oyuncu
- 2021 : Kağıt Ev : Azra : Başrol oyuncusu
- 2021-günümüz : Çember : Komiser Zeynep Üstünipek : Başrol oyuncusu(TV film serisi)