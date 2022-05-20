Tuvana Türkay kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? - Haberler

20-21 Mayıs Afara programı konuklarından olan Tuvana Türkay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tuvana Türkay kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay (d. 3 Ekim 1990, Üsküdar, İstanbul, Türkiye), Türk oyuncu ve şarkıcı.

Tuvana Türkay 20-21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Yaşamı

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını cover'ladı. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

Diskografi

Single'ları

"Yalan De" (2019)

"Ah Aşk" (2021)

"Geceler" (2022)

Kitapları

İkimiz de Beni Seviyoruz, Artemis Yayınları (2020)

Filmografisi

Sinema

2013 : Eksik Sayfalar : Ayşegül : Başrol oyuncusu

2015 : En Güzeli : Gizem : Başrol oyuncusu

2015 : Güvercin Uçuverdi : Sema Taşkın : Başrol oyuncusu

2015 : Bizans Oyunları: Geym of Bizans : Ayçörek Hatun : Başrol oyuncusu

2016 : Somuncu Baba Aşkın Sırrı : Necmiye : Başrol oyuncusu

2016 : Sen Sağ Ben Selamet : Doğa : Başrol oyuncusu

2017 : Olanlar Oldu : Aslı : Başrol oyuncusu

2017 : Bir Nefes Yeter : Nefes : Başrol oyuncusu

2020 : Ağır Romantik : Aslı Egeli : Başrol oyuncusu

Televizyon

2009-2010 : Ayrılık : Kevok : Başrol oyuncusu

2010 : Nakş-ı Dil Sultan : Nakş-ı Dil Sultan : Başrol oyuncusu

2010-2012 : Yer Gök Aşk : Bade Palalı Hancıoğlu : Başrol oyuncusu

2014-2015 : Kara Para Aşk : Bahar Çınar : Başrol oyuncusu

2016 : Oyunbozan : Ece : Başrol oyuncusu

2017 : Deli Gönül : Fatmanur : Başrol oyuncusu

2017-2018 : Kızlarım İçin : Kumru : Başrol oyuncusu

2019-2020 : Yasak Elma : Ayşe/Leyla : Yardımcı oyuncu

2021 : Kağıt Ev : Azra : Başrol oyuncusu

2021-günümüz : Çember : Komiser Zeynep Üstünipek : Başrol oyuncusu(TV film serisi)

Haberler.com - Gündem