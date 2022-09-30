Oyuncu Tuvana Türkay'ın İzzet Antebi ile görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi. Tuvana Türkay'ın sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Tuvana Türkay, İzzet Antebi sevgili mi? İzzet Antebi kimdir? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay geçtiğimiz gün İzzet Antebi ile görüntülendi. Tuva Türkay'ın İzzet Antebi ile görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi. Tuvana Türkay'ın sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Ünlü oyuncunun sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Tuvana Türkay, İzzet Antebi sevgili mi? İzzet Antebi kimdir? Detaylar haberimizde...

TUVANA TÜRKAY İZZET ANTEBİ SEVGİLİ Mİ?

Oyuncu Tuvana Türkay, yaz başından bu yana iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor. İkili, önceki akşam Tarabya'da bir restoranda görüntülendi. Tuvana Türkay, Antebi'nin ailesiyle tanıştı.

İZZET ANTEBİ KİMDİR?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır. İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren restoranların da sahibidir.