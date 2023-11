Tuvalak tarifi! MasterChef Tuvalak nasıl yapılır?

Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tuvalak ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tuvalak nasıl yapılır? Tuvalak nedir? Tuvalak nasıl yapılır, Tuvalak yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tuvalak yapıldı, evde klasik Tuvalak yapıldı! İşte en güzel Tuvalak !

TUVALAK TARİFİ!

Pişirmesi için;

Kemik veya et suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz kırmızı biber, limon tuzu

Haşlanmış kemik veya et

Haşlanmış nohut

Köftenin hazırlanışı;

1 adet yumurta

Tuz ve baharat

Aldığı kadar un

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 buçuk su bardağı kaynar su (bulguru ıslatma için)

1 yemek kaşığı domates salçası

YAPILIŞI

Öncelilekemik veya etimizi haşlanmış için ocağa alın. Sonra nohutu da haşlanmaya bırakıyoruz.1 su bardağı bulguru bir kaseye alın ve üzerine kaynar su dökün, kapatıp yumuşamasını bekleyin.

Sıcak suda bulgurun üstüne yumurta ,domates salçası ,tuz ve baharatları ekleyip un ile karıştırın Yuvarlanıyorsa yoğurmayı bırakıp küçük köfteler yapın.

Köfteleri biraz dinlenmeye bırakın. Haşlanmış olan et suyumuzu başka bir tencereye alıyoruz eğer et suyumuz az gelirse üzerine su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan et suyuna 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip eritiyoruz. Sonra tuz, kırmızı biber, limon tuzunu, ekleyip et ve nohutu da ekliyoruz. Beş dakika kaynadıktan sonra köftelerimizi de ekleyip pişmeye bırakın.