TEKNOFEST'e katılıp bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlendiğini açıkladı. Uzaya gidecek isimlerin açıklanması ile birlikte gündemde Tuva Cihangir Atasever kimdir? Sorusu da yer aldı. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? Uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tuva Cihangir Atasever hayatı ve biyografisi!

Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Böylece bir süredir vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Uzaya gidecek kişiler belli oldu mu? Sorusu da yanıt buldu. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, "Bu görevi onlar üstlenecek. 14 gün kalacaklar" dedi. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? Uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tuva Cihangir Atasever hayatı ve biyografisi!

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tuva Cihangir Atasever, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini University Of California'da tamamladı. Ayrıca Tuva Cihangir Atasever'in mesleği Aviyonik Sistem Mühendisliğidir. Tuva Cihangir Atasever, 5 yıl boyunca Roketsan'da çalıştı. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, Tuva Cihangir Atasever ve Tuva Cihangir Atasever'i Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olarak açıkladı.