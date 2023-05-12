Tutuklular oy kullanabilir mi? Mahkumlar, hapishanedekiler oy kullanacak mı?

Her seçim öncesi dönemde olduğu gibi kimlerin oy kullanabildiği sorusu gündem oldu. Tutuklular oy kullanabilir mi? Mahkumlar oy kullanabilir mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullanabilir mi? sorusuna haberimizde yanıt aradık. Mahkumlar, hapishanedekiler oy kullanacak mı?

Tutuklular oy kullanabilir mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler oy kullanabilir mi? Hapistekiler oy kullanabilir mi? sorusuna haberimizde yanıt aradık. Mahkumlar, hapishanedekiler oy kullanacak mı? İşte detaylar...

TUTUKLULAR OY KULLANABİLİR Mİ?

On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. Anayasa'nın 67. maddesinin beşinci fıkrasında; "Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar."

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Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

Kararda, cezaevlerindeki tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların, cezaevinin bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabileceği ifade edildi.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).