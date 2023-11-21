Tutuklanan Nihal Candan meğer 4 aylık evliymiş! Nikah görüntüleri ortaya çıktı

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından kardeşi Bahar Candan'la hapse giren Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ancak nikahla ilgili hiç paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklandığını duyunca sinir krizi geçiren Nihal Candan'ın bir süre önce nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

HAKKINDAKİ GERÇEK GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler de suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. İki kardeş tutuklandığını duyunca ağlayarak sinir krizi geçirdi. Kardeşlerden Nihal Candan'la ilgili ortaya çıkan gerçek ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

4 AY ÖNCE EVLENDİ

Show Haber'de yer alan bilgiye göre, Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKTI

Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.

İşte nikahtan görüntüler;