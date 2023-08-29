Tutu De Deijao tarifi! MasterChef Tutu De Deijao nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tutu De Deijao hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tutu De Deijao hazırladı. Peki, Tutu De Deijao nedir? Tutu De Deijao nasıl yapılır? Tutu De Deijao nedir?

UNESCO özel lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tutu De Deijao aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tutu De Deijao nasıl yapılır? Tutu De Deijao nedir? Tutu De Deijao nasıl yapılır, Tutu De Deijao yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Tutu De Deijao yapıldı, evde klasik Tutu De Deijao yapıldı! İşte en güzel Tutu De Deijao!

TUTU DE DEİJAO TARİFİ!

MALZEMELER

Malzemeler:

2 su bardağı sosta kalan fasulye

1 diş ezilmiş sarımsak

1 kıyılmış soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı manyok irmiği

YAPILIŞI

Bir tavada soğanı 2 dakika kavurun, sarımsağı ekleyin ve bir dakika sonra üzerine fasulyeyi dökün. orta ateşte ısıtıyorsunuz. Birkaç dakika sonra irmiği yağmurda dökün. Tencerenin dibinden çıkan bir püre elde edene kadar düzenli olarak karıştırarak 10 dakika koyulaşmaya bırakın.

Küçük püf noktası: En iyisi 2 bardak kuru fasulye ile hazırlamaktır, ancak biraz daha az veya biraz daha fazla olursa sorun olmaz