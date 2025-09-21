Tuttur kapandı mı, Tuttur kimin, sahibi kim Sadettin Saran mı?
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Tuttur şirketinin hisselerinin devri gerçekleşmezse, başkanlık görevine geldiği anda şirketi tamamen kapatacağını ve tartışmaları sona erdireceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından, "Tuttur kapandı mı, şirketin sahibi kim?" soruları gündeme geldi.
Saran, sahip olduğu yasal bahis firmasıyla ilgili A Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı açıklamada, hisse devrinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe Başkanı seçildiği gün itibarıyla Tuttur'u kapatacağını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte, "Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı?" sorusu da merak konusu oldu.
TUTTUR KAPANDI MI?
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sahibi olduğu Tuttur şirketiyle ilgili hisse devri sürecine dair açıklamalarda bulundu.
HİSSE DEVRİ AÇIKLAMASI
Saran, Tuttur hisselerinin devri için resmi başvuruda bulunduklarını belirterek, "Defalarca dile getirdim, yine söylüyorum. Biz devir için gerekli başvuruyu yaptık ve kabul edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
KABUL EDİLMEZSE KAPATACAĞIM
Saran, başvurunun olumsuz sonuçlanması ihtimaline de değinerek, "Eğer kötü niyetle reddedilirse, sonuçta şirket benim. Hiç tereddüt etmeden kapatırım" sözleriyle net bir tavır ortaya koydu.
Tuttur'dan yapılan açıklama: