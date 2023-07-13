Bir kişinin özgürlüğünü kaybettiği anlamına gelmekte olan Tutsak kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeler nelerdir? merak ediliyor ve sık sık araştırılıyor. Tutsak kelimesi ne anlama gelir? TDK'ya göre tutsak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Bu haberimizde konu hakkında merak edilenleri yanıtladık.

Tutsak kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla gördüğümüz kelimelerden bir tanesidir. Bu nedenle zaman zaman Tutsak zıt anlamlısı merak edilebiliyor ve Tutsak kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir? Sorusu ile internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Tutsak zıt anlamlısı nedir? Tutsak kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir? TDK'ya göre tutsak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

TUTSAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Tutsak kelimesinin zıt anlamlıları "Özgür, Serbest, Bağımsız, Hür" kelimeleridir. Tutsak kelimesi, bir kişinin özgürlüğünü kaybettiği veya sınırlı olduğu durumları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Türkçede kelimelerin zıt anlamları hakkında bilgi sahibi olmak, dili ustaca kullanmak ve hakim olmak iletişimin en önemli hususlarından bir tanesidir. Dili zenginleştirmek için kelimelerin eş anlamlarını ve zıt anlamlarını öğrenmek de oldukça önemlidir.

TUTSAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Hayatımda ilk kez özgür hissettiğim an, deniz kenarında çıplak ayaklarla koştuğum an oldu.

Tatilin başlamasıyla birlikte, tüm sınırlamalardan arınmış bir serbestlik hissi içine daldım.

Kendi kararlarımı verme özgürlüğümü kazandığımda, bağımsızlığın tadını çıkarmak için dünyayı gezmeye karar verdim.

Dağların zirvesinde durup etrafımdaki doğayı seyrederken, kendimi sonsuz hür hissettim.