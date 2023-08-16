Komedyem Utku Ergin ve Tutkum Boğuşmak kimdir merak ediliyor. Peki, Tutkum Boğuşmak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi? Tutkum Boğuşmak ve Utku Ergin aynı kişi mi? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Tutkum Boğuşmak ve Utku Ergin geliyor. Peki, Tutkum Boğuşmak kimdir, gerçek ismi ne? Tutkum Boğuşmak ve Utku Ergin aynı kişi mi? Tutkum Boğuşmak kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

TUTKUM BOĞUŞMAK KİMDİR?

Tutkum Boğuşmak ve Utku Ergin aynı kişilerdir. Tutkum Boğuşmak, komedyen Utku Ergin'in oluşturduğu bir karakter olarak bilinmektedir. Kısacası Tutkum Boğuşmak ve Utku Ergin ikisi de aynı kişilerdir. İnstagram'da farklı hesapları bulunmaktadır.

UTKU ERGİN (TUTKUM BOĞUŞMAK) KİMDİR?

Tutkum Boğuşmak'ın gerçek ismi Utku Ergin'dir. İkisi aynı kişilerdir. Utku Ergin, sosyal medya fenomeni ve komedyendir. Stand-up gösterileri yapan Utku Ergin, Youtube kanalında yayınlamaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Utku Ergin'in İnstagram'da 40 bin takipçisi bulunmaktadır. Tutkum Boğuşmak'ın ise 47 bin takipçisi bulunmaktadır.