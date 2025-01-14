Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tuta, birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekibin savunma hattını güçlendirmek için Brezilyalı futbolcuya teklif götürdüğü iddiaları gündemi meşgul ediyor. Fenerbahçe, transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek istiyor. Tuta'nın ismi, kulübün bu arayışında öne çıkan seçeneklerden biri oldu. Peki, Tuta'nın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek mi? Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Detaylar haberimizde...

TUTA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Tuta'nın Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

LUCAS SILVA MELO KİMDİR?

Tuta, Ocak 2019'da São Paulo'dan Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Dört buçuk yıllık sözleşmeye imza atan genç futbolcu, Avrupa'daki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Ağustos 2019'da Belçika kulübü Kortrijk'e kiralanan Tuta, burada düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürdü. İlk maçına 24 Kasım 2019'da Anderlecht karşısında çıkan Tuta, sezon boyunca Kortrijk adına 18 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

COVID-19 pandemisi nedeniyle erken sona eren sezondan sonra Frankfurt'a dönen Tuta, 2020-21 sezonunda takım kaptanı David Abraham'ın futbolu bırakmasının ardından savunmada önemli bir rol üstlendi. Evan Ndicka ve Martin Hinteregger ile uyumlu bir savunma hattı oluşturarak takımın temel oyuncularından biri haline geldi.

Bundesliga'daki ilk golünü 30 Ekim 2021'de RB Leipzig'e karşı atan Tuta, bu maçta takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Performansıyla hem taraftarların hem de teknik ekibin güvenini kazandı.

Tuta'nın kariyerindeki en büyük başarılardan biri, Eintracht Frankfurt ile 2021-22 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmaktır. Finalde Rangers'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Tuta, bu zaferin önemli isimlerinden biri oldu.