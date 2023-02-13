Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Tut ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Tut nerede? Tut ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Tut ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Tut ilçesi merak edildi. Peki, Tut nerede? Tut ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Tut ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

TUT NEREDE?

Tut, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 10,161

Yüzölçümü: 350 km² (130 mil²)

TUT İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adıyaman'da yer alan Tut ilçesinin nüfusu 10,161'dir.

TUT HANGİ İLE BAĞLI?

Tut, Adıyaman ilinin bir ilçesidir. Adıyaman şehir merkezine 60 km uzaklıktadır.

Adıyaman'ın kuzey batısında, Güneydoğu Torosların bir uzantısı olan Hacı Muhammed Dağı'nın eteklerinde, "yeşillikler beldesi" olarak bilinen bir ilçedir. Yolu dağlar arasından gitmekte olup, 14 kilometresi oldukça virajlıdır.

Ekonomi

Tarım alanlarının olmayışı ve sosyo-ekonomik durumunun zayıf olmasından dolayı ilçe büyük oranda göçlere neden olmuştur. Tut'ta yerleşik halk nüfusunun iki katı yurt içinde ve yurt dışında başka yerlerde yaşamaktadır.

Dut meyvesinin en verimli şekilde elde edildiği Tut ilçesi günümüzün en kaliteli Dut meyvesini sunmaktadır.