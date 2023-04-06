Tüsedad Başkanı olan isim merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında son zamanlarda gündemde yer alan Tüsedad hakkında merak edilenleri aratırken en çok aratılanlar arasında Tüsedad Başkanı kimdir? Tüsedad Başkanı Sencer Solakoğlu kim, kaç yaşında? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Tüsedad hakkında merak edilenler oldukça fazla iken vatandaşlar Tüsedad Başkanı olan ismi merak etti ve arama motorlarında Tüsedad Başkanı kimdir? Tüsedad Başkanı Sencer Solakoğlu kim, kaç yaşında? sorularını araştırdı. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz Tüsedad hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Tüsedad Başkanı kimdir? Tüsedad Başkanı Sencer Solakoğlu kim, kaç yaşında?

TÜSEDAD BAŞKANI KİMDİR?

Tüsedad Başkanlığı'nı Sencer Solakoğlu yapmaktadır.

TÜSEDAD BAŞKANI SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.. Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurdu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Sencer Solakoğlu'nun İnstagram'da 121 bin takipçisi bulunmaktadır. Ek olarak Youtube kanalına da içerikler üreten Sencer Solakoğlu'nun Youtube'da da birçok abonesi bulunuyor.