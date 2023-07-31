Tuşba Belediyesi, kadın kursiyerlere gezi düzenledi

Van'ın Tuşba Belediyesi, Toplum Yaşam Merkezi'ndeki kurslara katılan 250 kadın kursiyere yönelik bir gezi düzenledi. Kursiyerler, Ayanıs Kadınlar Plajı'nda yarışmalara katıldı ve müzik dinletisiyle keyifli bir zaman geçirdi. Belediye Başkanı Salih Akman, projeleriyle insanların hayatına dokunmaya devam ettiklerini belirtti.