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TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi?

TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi?
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Türkiye'nin önde gelen havacılık ve uzay şirketi TUSAŞ'ın güvenlik sorunları gündeme geldi. Teröristlerin şirketin içerisine nasıl girebildiği merak konusu oldu. Peki, TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ!

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyulmuştu. Teröristlerin iiçeriye nasıl girdiği merak ediliyor. Vatandaşlar, teröristlere ait görüntüleri araştırıyor. Peki, TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi?

TUSAŞ TERÖRİSTLER İÇERİYE NASIL GİRDİ?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ!

TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ!

TUSAŞ'TA NE OLDU?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırıya ilişkin "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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