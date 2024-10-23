Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizin isimleri belli oldu. 22 kişinin yaralandığı saldırıda Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Murat Arslan, Hasan Hüseyin Cambaz, Atakan Şahin Erdoğan'ın şehit düştüğü belirtildi. TUSAŞ saldırısı yaralıların isimleri ne?

TUSAŞ SALDIRISI YARALILARIN İSİMLERİ NE?

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Biz başından beri bu eylemin oluş sitili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu." dedi.

Öte yandan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizi ve yaralananların isimleri de belli oldu. TUSAŞ personelleri Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Cambaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın yanı sıra teröristlerin kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ın saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Yaralıların isimleri henüz açıklanmadı.