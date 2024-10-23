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TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı?

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çatışma iddialarıyla gündeme geldi. Söylentiler arasında bir rehine durumu da bulunuyor. Peki, TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı?

Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayii önünde iki patlama ve çatışma yaşandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır." NTV: Güvenlik güçleri ile teröristler arasıda çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu bildiriliyor. Peki, TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı?

TUSAŞ REHİNE KİM, REHİNE KURTARILDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin açıklama yaptı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Konu ile ilgili detaylar geliyor...

TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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