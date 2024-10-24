TUSAŞ, savunma sanayisine katkılarıyla Türkiye'nin gelecekteki stratejik rolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Birçok kişi TUSAŞ'ı hangi uçakları ürettiğini merak ediyor. TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? Detaylar haberimizde...

TUSAŞ HANGİ UÇAKLARI ÜRETİYOR?

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde öncü şirketlerinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ülkemizi 5. nesil savaş uçağı üretebilen seçkin ülkeler arasında konumlandıracak Milli Muharip Uçak KAAN başta olmak üzere, birçok kritik projeyi hayata geçiriyor. TUSAŞ, milli savunma kabiliyetlerini güçlendirmek ve Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını artırmak amacıyla yürüttüğü bu projelerle, uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekiyor. KAAN projesi dışında, insansız hava araçları, helikopterler ve uzay çalışmaları gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösteren TUSAŞ, savunma sanayisine katkılarıyla Türkiye'nin gelecekteki stratejik rolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.