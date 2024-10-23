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TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir?

TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir?
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir?

Mehmet Demiroğlu makine mühendisliği alanında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden lisans derecesini aldıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Renssealer Polytechnic Institute'ta tamamladı. Peki, TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir?

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

Dr. Mehmet Demiroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ve doktora eğitimini Renssealer Polytechnic Institute'ta tamamlayan Demiroğlu, kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi'nde başladı.

Havacılık ve Uzay Mühendisi olarak çalışmaya başlayan başarılı isim daha sonrasında Advanced Innovative Technologies'de Proje Mühendisi olarak görev aldı.

2001-2004 yılları arasında ise Pro/Solutions International'da Proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Demiroğlu daha sonrasında GE Global Resarch Center'da Tasarım Mühendisi olarak çalıştı.

GE Energy Storage ve GE Energy'de çeşitli mühendislik pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2012 yılında GRTC şirketini kurdu ve Genel Müdürlük yaptı.

BMC Power'da Ar-Ge direktörü ve Genel Müdür? Yardımcısı olarak görev alan Demiroğlu, TEI'de Turboşafat Program direktörlüğü ve Ar-Ge Direktörlüğü gibi pozisyonlarda da çalıştı.

2021-2022 yılları arasında ise TUSAŞ Akademi Başkanı olan başarılı isim 11 Haziran 2024 tarihinde yönetim kurulu tarafından alınan karar neticesinde TUSAŞ Genel Müdürü oldu.

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