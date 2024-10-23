TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Peki, TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi?

TUSAŞ CANLI BOMBA KİM, KİMLİĞİ BELLİ Mİ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

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