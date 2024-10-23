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TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi?

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Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ Tesisi önünde patlama meydana geldi. Sıcak gelişme sonrası TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi, merak edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Peki, TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi?

TUSAŞ CANLI BOMBA KİM, KİMLİĞİ BELLİ Mİ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Konu ile ilgili detaylar geliyor...

TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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