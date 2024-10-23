Uçan kanat konfigürasyonunun sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dâhilî istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile önemli bir fark yaratan ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı ülke savunmasına büyük bir güç katacaktır. TUSAŞ Anka-3 nedir, özellikelri nelerdir?

TUSAŞ ANKA-3 NEDİR, ÖZELLİKELRİ NELERDİR?

Mart 2023'te ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı 28 Aralık tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Tamamen otonom olarak icra edilen uçuş 1 saati aşkın sürmüş ve uçuş sırasında bütün kontrollerinin yapılmasının ardından otomatik iniş yapılmıştır.

Uçan kanat konfigürasyonunun sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dâhilî istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile önemli bir fark yaratan ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı ülke savunmasına büyük bir güç katacaktır.

İnsansız hava aracı teknolojilerindeki kabiliyetlerimizi daha ileriye taşıyacak olan yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı 40.000 feet irtifada görev yapabilecek, 0.7 Mach sürate ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecektir.

250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yüksek gayretleri ile çok kısa süre içerisinde fikirden ilk uçuşa ulaşan projede, yapay zekâ destekli modelleme, simülasyon ve uçuş kontrol teknolojileri kullanılmış, uçuş öncesi yapılan sistem entegrasyon testlerinde ilk uçuşun adım adım provası icra edilmiştir. Bu testler neticesinde ulaşılan otopilot kazanç ayarlarının, gerçek uçuşta değiştirilmeden kullanılabildiği görülmüştür.

ANKA ve AKSUNGUR ile kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve 250.000 saatlik uçuş tecrübesinin üzerine inşa edilen ANKA-III İnsansız Savaş Uçağı, yer sistemleri ortaklığı sayesinde , operasyon sahasının ihtiyaçlarını tamamlamak üzere Türk Havacılık Uzay Sanayii insansız hava araçları ailesinin önemli bir parçası olacaktır.