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TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı?

TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı?
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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Çalışanlar sığanaklara gönderilirken patlama anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Peki, TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır' dedi.

TUSAŞ'A SALDIRAN CANLI BOMBA TERÖRİSTİN FOTOĞRAFI YAYINLANDI MI?

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İşte saldırgana ait fotoğraf henüz yayınlanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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