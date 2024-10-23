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TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu?

TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu?
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) hedef alındı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kim olduğu merak konusu oldu. Şu an için saldırganların tespit edilip edilmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu? İşte detaylar!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan saldırı, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Şu ana kadar, saldırının ardındaki kişi veya grupların kimliği hakkında net bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından saldırganların tespiti ve yakalanması için soruşturmanın sürdüğü belirtilse de, henüz saldırganların kim olduğu konusunda resmi bir bilgi paylaşılmadı.

TUSAŞ'A KİM SALDIRDI?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu?

TUSAŞ'A SALDIRANLAR BULUNDU MU?

TUSAŞ'a saldıranların kimliği henüz tespit edilmedi. Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.' ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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