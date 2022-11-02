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TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS açıklandı mı?

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TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS açıklandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır ve 2022 TUS açıklandı mı soruları adaylar tarafından merak ediliyor. 4 Eylül tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS açıklandı mı?

2022 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağı ve 2022 TUS açıklandı mı merak ediliyor. TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS açıklandı mı? soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın tercih dönemi 25 Ekim'de son buldu. Adaylar TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşti. Tercih dönemi 25 Ekim tarihinde son bulan TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

TUS 2. dönem tercih sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bununla birlikte, 2022-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları 28 Nisan'da açıklanmıştı. Ek yerleştirme sonuçları da 15 Haziran'da duyurulmuştu.

Adaylar, TUS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS açıklandı mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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