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TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula!

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula!
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2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol etmek için sürekli güncel bilgilere başvuruyorlar. Yerleştirme sonuçlarına dair her türlü güncel bilgi ve detaylar bu haberde!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı. TUS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki,2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçlarına nasıl bakılır? Detaylar haberimizde...

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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