Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan duyuruda 2023-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları, 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? İşte detaylar…

ÖSYM başkanlığı tarafından 2023-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandığı duyuruldu. Uzmanlık sınavına giren binler şimdi TUS yerleştirme sonuçları, 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "2–9 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 21 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."



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TUS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR, ÖĞRENİLİR?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM'nin diğer sınavlarında olduğu gibi yine ÖSYM'nin sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr'den takip edilebilecektir. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarına erişebilecektir.