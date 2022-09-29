TUS sınavına giren doktorlar sınavın ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak olan TUS soru kitapçığı ve cevap anahatarını araştırmıştı. Şimdi ise TUS tercih tarihi merak ediliyor. Merakla beklenen ÖSYM TUS tercih ne zaman? Sorusu doktorların gündeminde yer alıyor. TUS tercihleri ne zaman? TUS tercihleri tarihi belli mi? TUS kontenjanları açıklandı mı? 2022 TUS tercih dönemi ne zaman?

TUS tercihleri ne zaman? Arama motorlarında aratılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan TUS soru kitapçığı ve cevap anahatarı ardından doktor adayları şimdi de TUS tercihleri ne zaman? Sorusunu araştırıyor . Peki, TUS tercihleri ne zaman? TUS tercihleri tarihi belli mi? TUS kontenjanları açıklandı mı? 2022 TUS tercih dönemi ne zaman?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından henüz TUS 2. Dönem tercihleri zamanı belli olmadı. TUS kontenjan ve tercih kılavuzu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Haberler.com ile TUS tercih dönemi hakkında gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından https://ais.osym.gov.tr sitesinden erişim sağlayabilecek.