TUS tercihleri ne zaman başlıyor? TUS tercihleri başladı mı? TUS kontenjanları açıklandı mı? 2022 TUS tercih dönemi ne zaman? TUS tercih kılavuzu!

TUS sınavına giren doktorlar sınavın ardından TUS tercih tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan TUS 2.dönem tercih dönemi tarihleri merak ediliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman? TUS tercihleri başladı mı? TUS kontenjanları açıklandı mı? 2022 TUS tercih dönemi ne zaman? İşte TUS tercih kılavuzu!

TUS tercihleri ne zaman başlıyor? sorusu TUS sınavına giren doktorların merak ettikleri arasında yer alıyor. ÖSYM'nin açıklayacağı TUStercih dönemi tarihi araştırılıyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman? TUS tercihleri başladı mı? TUS kontenjanları açıklandı mı? 2022 TUS tercih dönemi ne zaman?İşte TUS tercih kılavuzu!

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TUS Tercih dönemi 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ise şöyle;

"DUYURU

(19 Ekim 2022)

2022-TUS 2. Dönem: Tercihlerinin Alınması

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30'dan itibaren https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"