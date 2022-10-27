TUS yerleştirme sonuçları, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 2022 TUS 2. dönem tercih sürecinin sona ermesi ile birlikte TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman açıklanacak 2022? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2. dönem tercihleri 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. TUS 2. dönem tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi de yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, TUS tercihleri ne zaman açıklanacak 2022? 2022 ÖSYM TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar haberimizde...

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları 28 Nisan'da açıklanmıştı. Ek yerleştirme sonuçları da 15 Haziran'da duyurulmuştu.

TUS 2. dönem tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Bu kapsamda ÖSYM ya da Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.

KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacak.

Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecek.

Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

TUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlardan birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.