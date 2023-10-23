Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava giren adaylar ise TUS tercihler ne zaman başlıyor? 2023 2. dönem TUS tercihleri başladı mı? araması yaptı.

TUS, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. TUS tercihler ne zaman başlıyor? 2023 2. dönem TUS tercihleri başladı mı? soruları ise araştırıldı.

TUS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tarihlerin duyurulmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

TUS AÇIKLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi sayfasından açıklandı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris sitesinden sonuçlarına ulaşabilirler.

TUS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM tarafından açıklandı. TUS sonuçlarını sorgulamak isteyen uzman doktor adayları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlayabilir.

TUS PUAN HESAPLAMA!

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.Standart puanlar kullanılarak,tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT veTTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir