Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından binlerce katılımcı TUS tercih sonuçları açıklanma tarihine odaklandı. Peki, TUS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nereden öğrenilir?

TUS tercih sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranından yapılacak. 19-25 Ekim 2022 tarihleri aralığında tamamlanan tercih işlemleri sonrası gözler TUS tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

TUS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS tercih sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranından yapılacak. 19-25 Ekim 2022 tarihleri aralığında tamamlanan tercih işlemleri sonrası gözler TUS tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. 2.dönem tercih sonuçları için resmi açıklama gelmedi.

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 14 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 1 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.