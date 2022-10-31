TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tıpta uzmanlık sınavının gerçekleşmesinin ardından birçok hekim adayı sonuçların açıklamasını bekliyor.Peki, TUS Sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sonuçları açıklanma tarihi ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TUS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerinin bitmesiyle adaylar ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Adaylar, kontenjan ve puan türüne göre tercih işlemlerini geride bıraktı ve şimdi sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2 TUS yerleştirme işlemlerinde son durum..

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları 28 Nisan'da açıklanmıştı. Ek yerleştirme sonuçları da 15 Haziran'da duyurulmuştu. TUS 2. dönem tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM başkanlığı tarafından yayınlanmakta olan ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının sonuçları 29 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Bu sayede adaylar TUS sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

TUS SINAVI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.