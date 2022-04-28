TUS tercih sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA TUS yerleştirme sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

TUS tercih sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) Giriş Sınavı'na dair tercih sonuçları açıklandı.

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin TUS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamasında "19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2022 ÖSYM

ÖSYM TUS sonuçları açıklaması sonrasında adaylar sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden yerleştirme sonuçlarını sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar.

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