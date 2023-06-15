Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), doktor adaylarının uzmanlık eğitimi alabilmek için katılım gösterdiği bir sınav olarak karşımıza çıkıyor ve sınava katılan adaylar TUS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, TUS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2023 TUS 1. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 1. Dönem tercih sonuç sorgulama!

TUS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının ardından tercih dönemine geçerler. Tercih dönemi, adayların hangi branşta uzmanlaşmak istediklerini belirledikleri kritik bir süreçtir. Her yıl binlerce adayın katıldığı bu süreç, büyük bir heyecanla TUS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, TUS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2023 TUS 1. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 1. Dönem tercih sonuç sorgulama!

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS tercih sonuçları henüz açıklanmadı ve 2023 TUS 1. Dönem tercih sonuçlarının ne zaman adayların erişimine açılacağına dair bir bilgi ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Bu nedenle 2023 TUS 1. Dönem tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilinmiyor.

2023 TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin duyurusunun ardından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.